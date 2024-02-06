В Совбезе заявили об участившихся попытках вербовки россиян Киевом

Патрушев: со стороны Киева участились попытки вербовки россиян для диверсий

Раскрыто количество предотвращенных на Урале терактов и диверсий

Начало событий в новости Раскрыто количество предотвращенных на Урале терактов и диверсий

Со стороны Киева участились попытки вербовки россиян для совершения диверсий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он констатировал, что граждан России вербуют для совершения поджогов административных зданий и объектов гражданской инфраструктуры. Эти попытки предпринимаются Киевом в условиях безуспешных военных действий и сокращения помощи западных партнеров, уверен секретарь Совбеза.

Но, несмотря на попытки Украины запугать россиян терактами и обстрелами, цели специальной военной операции будут достигнуты, отметил Патрушев.

По его данным, на Урале в 2023 годы было совершено 9 терактов и диверсий, вместе с тем российские силовики пресекли 23 посягательства на безопасность государственных объектов.