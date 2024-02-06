В Совбезе связали атаки ВСУ на российские города с провалами на фронте

Секретарь Совбеза Патрушев: ВСУ бьют по городам на фоне провалов на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне провалов военных действий и сокращении помощи западных стран пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, нанося удары по гражданским объектам в городах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

Об этом он порассуждал во время совещания в Кургане по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО).

«Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам и местам массового скопления мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах», — пояснил Патрушев.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Лисичанску чудовищным терактом. «Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта», — сказал он.