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19:25, 10 февраля 2024Мир

Премьеру Венгрии предложили сделку для радикальных перемен в ЕС

Bloomberg: Украину назвали главной трудностью для объединения консерваторов ЕП

Фото: Yves Herman / Reuters

Итальянский премьер Джорджа Мелони и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий провели переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном, которые в будущем могут повлиять на политику в Европейском союзе. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, речь идет о присоединении возглавляемой Орбаном венгерской партии «Фидес» к группе европейских консерваторов и реформистов (ECR). Агентство отмечает, что этот шаг может радикально изменить политику в Брюсселе и привести к тому, что ECR станет третьей по величине группой после выборов в Европейский парламент (ЕП) в июне. «Это дало бы ECR большее влияние на бизнес Евросоюза и сигнализировало бы о растущей роли политиков-националистов, которые продвигают антииммигрантские и евроскептические программы», — пишет Bloomberg.

Однако, как говорится в публикации, для вступления в альянс «откровенному венгерскому лидеру потребуется смягчить некоторые из своих позиций». При этом наибольшей трудностью для создания такого политического альянса журналисты называют синхронизацию позиций по Украине, которые на данный момент у договаривающихся сторон «радикально расходятся».

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил Виктора Орбана в пророссийской политике. По его мнению, Орбан наносит вред НАТО в пользу России.

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      Екатерина Подвигина
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