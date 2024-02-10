Россия назвала делом принципа экстрадицию ветерана СС Хунки из Канады

Посол Степанов заявил о передаче в Канаду запроса на выдачу нациста Хунки

Посольство России передало властям запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского ветерана СС Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, передает ТАСС.

«Тут дело принципа», — отметил дипломат. Он указал, что нацист признался в добровольном вступлении в СС и, значит, в совершении всех преступлений, в которых замешана дивизия «Галичина».

Степанов уточнил, что обращение было направлено в Оттаву в декабре 2023 года. Сейчас Москва ожидает ответа от министерства юстиции Канады. «Правосудие канадское его будет преследовать здесь? Вот в чем вопрос», — сказал посол, пояснив, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции, но есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». МВД России объявило его в розыск, заочно обвинив в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.