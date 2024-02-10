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17:07, 10 февраля 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о самой вредной для зубов воде

Стоматолог Давидян назвал самой вредной воду с высоким содержанием фтора

Фото: Unsplash

Стоматолог-хирург, имплантолог, профессор Арам Давидян рассказал россиянам, какая вода считается самой вредной для здоровья зубов. Его слова приводит издание aif.ru.

Самой опасной врач назвал питьевую воду с высоким содержанием фтора. По его словам, этот микроэлемент снижает риск развития кариеса, однако его переизбыток в организме может вызвать флюороз — заболевание, при котором на эмали появляются коричневые пятна. «Если человек пьет такую воду длительно начиная с детства, это может привести к разрушению зубов. Если фтора не хватает, зубы становятся хрупкими, возрастает риск поражения кариесом», — предупредил стоматолог.

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Также, по словам Давидяна, нежелательными в составе питьевой воды считаются примеси железа, которое приводит к образованию на зубах темного налета, в результате чего эмаль начинает быстро разрушаться.

Вреден для здоровья зубов и избыток кальция в воде, продолжил стоматолог. Он объяснил: этот микроэлемент — строительный материал для костной ткани, в том числе и для зубной эмали, однако его чрезмерное количество, напротив, негативно влияет на состояние костей и суставов.

Также Давидян рекомендовал следить за уровнем рН воды, так как кислая среда может спровоцировать разрушение эмали, и избегать высокого содержание хлора и нитратов в составе питьевой жидкости. «Эти вредные вещества приводят к серьезным заболеваниям полости рта и организма в целом. Именно поэтому воду из-под крана нежелательно употреблять для питья и приготовления пищи», — резюмировал стоматолог.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко предупредил о вреде каши для зубов. Он объяснил, что после употребления таких продуктов, как каша или картофель, на эмали остается мягкий и липкий налет, который через 48-72 часа превращается в твердый зубной камень.

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      Наталья Обрядина
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