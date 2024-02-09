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09:34, 9 февраля 2024Забота о себе

Врач предупредил о самом неподходящем времени для кофе

Стоматолог Сингх: кофе сразу после пробуждения разрушает эмаль зубов

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Пить кофе сразу после пробуждения противопоказано по целому ряду причин, предупредил врач-стоматолог Даз Сингх. Самое неподходящее время для бодрящего напитка он назвал изданию HuffPost.

По словам Сингха, постоянное употребление кофе, особенно перед утренней гигиеной полости рта, повышает риск развития эрозии эмали и появления пятен на зубах. Он объяснил, что это происходит из-за того, что кофеин имеет низкий pH и кислую среду, и, если выпить кофе, а потом почистить зубы, начнется реакция, ведущая к размягчению эмали. Постепенно этот процесс нарушает ее целостность и разрушает зуб.

Кроме того, чашка кофе сразу после пробуждения может стать причиной появления зубного налета, продолжил Сингх. По его словам, белки и сахар в напитке способствуют размножению бактерий в полости рта, что провоцирует появление биопленки на зубах и неприятного запаха изо рта.

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      Екатерина Улитина
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