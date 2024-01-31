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11:37, 31 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде каши для зубов

Стоматолог Антипенко: каши провоцируют болезни полости рта и расшатывание зубов

Фото: Unsplash

Чтобы зубы оставались здоровыми, каши и картофель следует употреблять с осторожностью, считает врач-стоматолог Алексей Антипенко. О вреде двух привычных для россиян продуктов он предупредил в интервью радио Sputnik.

Антипенко объяснил, что после употребления таких продуктов, как каша или картофель, на зубах остается мягкий и липкий зубной налет, который через 48-72 часа превращается в твердый зубной камень. Этот камень невозможно счистить самостоятельно, и со временем он провоцирует серьезное заболевание полости рта — пародонтит, предостерег врач. По его словам, при этой патологии зуб теряет круговую связку, из-за чего кость постепенно убывает, зуб расшатывается и выпадает.

Чтобы не допустить развития болезни, врач посоветовал чистить зубы дважды в день и следить, чтобы ежедневный рацион был разнообразным и включал мясо, овощи, фрукты, творог и молоко.

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      Екатерина Улитина
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