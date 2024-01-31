Россиян предупредили о вреде каши для зубов

Стоматолог Антипенко: каши провоцируют болезни полости рта и расшатывание зубов

Чтобы зубы оставались здоровыми, каши и картофель следует употреблять с осторожностью, считает врач-стоматолог Алексей Антипенко. О вреде двух привычных для россиян продуктов он предупредил в интервью радио Sputnik.

Антипенко объяснил, что после употребления таких продуктов, как каша или картофель, на зубах остается мягкий и липкий зубной налет, который через 48-72 часа превращается в твердый зубной камень. Этот камень невозможно счистить самостоятельно, и со временем он провоцирует серьезное заболевание полости рта — пародонтит, предостерег врач. По его словам, при этой патологии зуб теряет круговую связку, из-за чего кость постепенно убывает, зуб расшатывается и выпадает.

Чтобы не допустить развития болезни, врач посоветовал чистить зубы дважды в день и следить, чтобы ежедневный рацион был разнообразным и включал мясо, овощи, фрукты, творог и молоко.

Ранее стоматолог-ортопед Рамила Аллахвердиева перечислила ухудшающие цвет зубов безобидные привычки. По ее мнению, чтобы сохранить естественный цвет эмали, нужно избегать питья воды из-под крана и не злоупотреблять красящими напитками, такими как чай и кофе.