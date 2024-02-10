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15:25, 10 февраля 2024Россия

Российская армия сбила около 500 беспилотников ВСУ

МО: ВС РФ сбили МиГ-29, Су-25 и 488 беспилотников ВСУ за неделю

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

За неделю, с 4 по 10 февраля, авиацией и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России были сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, были сбиты 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что вечером 9 февраля украинские войска попытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Атаку отразили патрульные корабли и авиация ВМФ России. Они открыли огонь, один из катеров был уничтожен, другие подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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      Екатерина Подвигина
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