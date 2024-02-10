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04:37, 10 февраля 2024Россия

Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Десантники группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Также подразделения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт» поразили танк. Корректировка огня выполнялась при помощи беспилотника, который зафиксировал цель и попадание.

«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами», — отметили в Минобороны.

Там добавили, что артиллеристы продолжают выполнение огневых задач по подавлению пунктов управления ВСУ, уничтожения огневых средств, вооружений и техники, а также ведут контрбатарейную борьбу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский патрульный катер в пятницу уничтожил безэкипажный катер ВСУ в юго-западной части Черного моря.

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      Марина Совина
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