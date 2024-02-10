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10:29, 10 февраля 2024Мир

Шольц высмеял интервью Путина с американским журналистом Карлсоном

Шольц назвал смехотворным интервью Путина американскому журналисту Карлсону
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смехотворным интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, его стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

«Мы увидели смехотворное интервью Путина (...). Он всегда говорит много лжи об истории этой войны», — сказал канцлер ФРГ. С таким же тезисом немецкий политик выступил на своей странице в соцсети Х и высказался в пользу поддержки Украины.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте репортера в ночь на пятницу, 9 февраля. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.

Как отмечали в Кремле, Карлсон не присылал заранее вопросы для интервью Путину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, для Кремля в интервью главное то, что главу государства услышат на Западе.

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      Анастасия Шейкина
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