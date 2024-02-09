Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:18, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Песков раскрыл подробности интервью Путина Карлсону

Дмитрий Песков заявил, что Карлсон не присылал заранее вопросы Путину
Такера Карлсон и Владимир Путин

Такера Карлсон и Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон не присылал заранее вопросы Владимиру Путину для интервью. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — раскрыл подробности интервью президента Карлсону Песков.

Материалы по теме:
«Вот что такое денацификация» Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
«Вот что такое денацификация»Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
Сегодня
Кто такой Такер Карлсон? И зачем американский журналист приехал в Россию
Кто такой Такер Карлсон?И зачем американский журналист приехал в Россию
6 февраля 2024

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что интервью Карлсона с Путиным позволит США по-новому взглянуть на начало конфликта на Украине. Он отметил, что западная цензура мешает американцам получать сведения из альтернативных источников.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров. Владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск сделал репост интервью и заявил, что смотрит запись разговора с Путиным.

После публикации разговора российский президент и американский журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Также об интервью Путина с Карлсоном написали ведущий мировые СМИ.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

      Трое неизвестных похитили российского пенсионера и отрезали ему мочку уха

      В Подмосковье испытали новых военных роботов

      В Казахстане возобновили масочный режим

      Россиянам назвали способ сохранить тепло дома в мороз

      Звезда популярного в России сериала рассказал о провокациях коллег

      К монахам УПЦ в Киево-Печерской лавре пришли с обыском

      Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании

      Врач назвал проверенные способы обнаружить рак на начальной стадии

      В Кремле заявили о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше