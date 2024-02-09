Песков раскрыл подробности интервью Путина Карлсону

Дмитрий Песков заявил, что Карлсон не присылал заранее вопросы Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон не присылал заранее вопросы Владимиру Путину для интервью. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — раскрыл подробности интервью президента Карлсону Песков.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что интервью Карлсона с Путиным позволит США по-новому взглянуть на начало конфликта на Украине. Он отметил, что западная цензура мешает американцам получать сведения из альтернативных источников.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров. Владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск сделал репост интервью и заявил, что смотрит запись разговора с Путиным.

После публикации разговора российский президент и американский журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Также об интервью Путина с Карлсоном написали ведущий мировые СМИ.

