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16:19, 10 февраля 2024Мир

США вновь ударили по хуситам в Йемене

CENTCOM: США в Йемене ударили по ракетам хуситов, угрожавшим торговым судам

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли новый удар по хуситам в Йемене. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

Американские военные обнаружили ракеты и беспилотники в контролируемых хуситами районах Йемена и решили, что те угрожают кораблям ВМС США и торговым судам. Удар «в целях самообороны» был нанесен 9 февраля.

Были поражены два беспилотных надводных корабля, четыре противокорабельные крылатые ракеты и одна крылатая ракеты наземного базирования. CENTCOM утверждает, что они были подготовлены для запуска по кораблям в Красном море.

«Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов», — добавило командование.

Ранее также CENTCOM сообщал, что нанесен удар по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам йеменских ополченцев-хуситов, подготовленным для атак в Красном море.

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      Антон Похиляк
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