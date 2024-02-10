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14:14, 10 февраля 2024Культура

Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа в «Пиратов Карибского моря»

Инсайдер заявил, что Джонни Депп может сняться в «Пиратах Карибского моря 6»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Актер Джонни Деппа может появиться в фильме «Пираты Карибского моря 6». Об этом пишет инсайдер индустрии под ником MyTimeToShineHello на своей странице в соцсети X.

По его словам, действия картины будут частично разворачиваться на острове Гаити. При этом он уточнил, что голливудский актер, вероятно, появится в фильме в качестве второстепенного персонажа. «Главная героиня-женщина будет гаитянкой», — уточнил киноинсайдер.

Ранее сообщалось, что актриса и комик Айо Эдебири, известная по сериалу «Медведь», может заменить Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря 6». Предположительно, актриса рассматривается на роль ирландской пиратки Энн Бонни, известной как «Повелительница морей».

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      Варвара Кошечкина
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