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14:56, 10 февраля 2024Россия

Телекомпанию Николая Дроздова обанкротят

Налоговая обанкротит телекомпанию «АСС-ТВ» телеведущего Николая Дроздова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Против телерадиокомпании «АСС-ТВ», совладельцем которой является телеведущий Николай Дроздов, был подан иск о банкротстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Иск на общую сумму 870 тысяч рублей был подан налоговой службой в Арбитражный суд Москвы. Из этой суммы 700 тысяч рублей в 2020 году через суд взыскала АО «Телекомпания Петербург» в качестве долга по договору, остальная часть является задолженностью по налогам и пени.

«АСС-ТВ» занималась производством научно-популярных программ «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников» и других. По словам бывшего гендиректора телерадиокомпании Ирины Лапиной, компания ничего не снимает с 2018 года, однако юридически не ликвидирована. В 2019 году «АСС-ТВ» получила выручку с проката старых выпусков, однако никакой отчетности о денежных операциях в налоговую не поступало. В настоящий момент счета «АСС-ТВ» заблокированы.

Ранее друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения, что знаменитого телеведущего госпитализировали из-за плохого самочувствия. Информация о госпитализации Дроздова появилась 2 февраля. Утверждалось, что телеведущему стало плохо вечером 1 февраля из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией, и родственники отвезли его в больницу.

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      Александр Еникеев
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