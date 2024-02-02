Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:05, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Друг Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения о том, что телеведущего госпитализировали из-за плохого самочувствия. Его слова передает RT.

«Николай Николаевич сейчас в прекрасном расположении. Со своим другом едут лечить зуб, причем не ему, а жене Татьяне», — рассказал Мирошник о состоянии телеведущего.

Он добавил, что сейчас Дроздов готовится к съемкам новых передач для телеканала «Зоо ТВ».

О том, что сообщение о госпитализации телеведущего не соответствует действительности, заявила и его супруга Татьяна в разговоре с ТАСС. Она подчеркнула, что супруг чувствует себя хорошо.

Информация о госпитализации Дроздова появилась ранее 2 февраля. Утверждалось, что телеведущему стало плохо вечером 1 февраля из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией, и родственники отвезли его в больницу. По данным Shot, Дроздова госпитализировали в дневной стационар.

О том, что у телеведущего обнаружили рак, сообщалось в октябре. Как заявили СМИ, у него диагностировали злокачественное образование в предстательной железе. Однако сам Дроздов опроверг наличие у себя онкологического заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      В России отреагировали отказ Армении от военного сотрудничества

      В Кремле заявили о давлении англосаксов на Турцию из-за сотрудничества в Россией

      Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля в России

      Стилист назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года

      Стали известны подробности пожара на территории российской ИК

      Песков пообещал своевременно сообщить дату визита Путина в Турцию

      В России школьницу избили в туалете из-за одного комментария в соцсети

      Израиль заявил о влиянии России в содействии освобождению заложников

      В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше