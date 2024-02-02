Друг Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения о том, что телеведущего госпитализировали из-за плохого самочувствия. Его слова передает RT.

«Николай Николаевич сейчас в прекрасном расположении. Со своим другом едут лечить зуб, причем не ему, а жене Татьяне», — рассказал Мирошник о состоянии телеведущего.

Он добавил, что сейчас Дроздов готовится к съемкам новых передач для телеканала «Зоо ТВ».

О том, что сообщение о госпитализации телеведущего не соответствует действительности, заявила и его супруга Татьяна в разговоре с ТАСС. Она подчеркнула, что супруг чувствует себя хорошо.

Информация о госпитализации Дроздова появилась ранее 2 февраля. Утверждалось, что телеведущему стало плохо вечером 1 февраля из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией, и родственники отвезли его в больницу. По данным Shot, Дроздова госпитализировали в дневной стационар.

О том, что у телеведущего обнаружили рак, сообщалось в октябре. Как заявили СМИ, у него диагностировали злокачественное образование в предстательной железе. Однако сам Дроздов опроверг наличие у себя онкологического заболевания.