Николая Дроздова госпитализировали на дневной стационар из-за недомогания

Телеведущего и ученого Николая Дроздова госпитализировали в Москве из-за недомогания. Об этом стало известно Shot.

По данным издания, вечером 1 февраля родственники Дроздова отвезли его в больницу, так как ему стало плохо. Уточняется, что телеведущего госпитализировали на дневной стационар. «Ближайшую неделю ученый будет ежедневно посещать необходимые процедуры и возвращаться домой», — говорится в публикации. Shot также утверждает, что он попал в больницу из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией.

Жена Дроздова рассказала, что он уже чувствует себя хорошо и выполняет предписания врачей. В свою очередь, телеведущий сообщил, что все свободное от лечения время проводит на даче.

Позднее друг Дроздова Константин Мирошник опроверг утверждения о госпитализации ученого из-за ухудшения состояния.

О том, что у ученого якобы обнаружили рак, сообщалось в октябре 2023 года. По данным СМИ, у него диагностировали аденокарциному — злокачественное образование в предстательной железе. Однако Дроздов опроверг наличие у него онкологического заболевания. О том, что утверждения о раке у ученого не соответствуют правде, также заявила его жена.