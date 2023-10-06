Жена Николая Дроздова ответила на сообщения о раке у телеведущего

Супруга Николая Дроздова Татьяна опровергла информацию о раке у телеведущего

Известный телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ Николай Дроздов здоров и находится дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила его супруга Татьяна Дроздова, опровергнув информацию СМИ о раке у телеведущего.

«Все нормально. Николай Николаевич здоров, дома. Все наврали», — сказала она.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Дроздова нашли рак и он находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

В январе телеведущий попал в больницу с многочисленными переломами ребер. Он повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. В начале февраля телеведущего выписали из больницы. В июле Дроздов снова попал в больницу. Причиной стали боли в желудке и кишечнике.