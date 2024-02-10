Врач Обамы призвал Байдена пройти тесты на здравомыслие

NYP: врач Обамы Джексон призвал Байдена пройти тесты на здравомыслие

Личный врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей США Ронни Джексон заявил, что президенту США Джо Байдену следует пройти ряд тестов на здравомыслие до участия в выборах на пост главы государства. Об этом написала газета New York Post.

Джексон подчеркнул, что Байдену необходимо пройти не один проверочный тест. «Ему нужна целая серия когнитивных тестов, объективных, задокументированных и доведенных до американского народа его врачом», — призвал он.

При этом врач подчеркнул, что не считает, то Байден страдает, например, болезнью Альцгеймера. Проблемы американского лидера связаны с его возрастом, отметил эксперт. Забывчивость и оговорки Байдена говорят, что ему не следует отвечать за ядерное оружие США, а также влиять на судьбы людей во всем мире.

Ранее в Белом доме прокомментировали оговорки Байдена. Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер подчеркнула, что другие лидеры делали подобные ошибки, как и американский президент.