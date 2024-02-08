В Белом доме прокомментировали оговорки Байдена

Белый дом: слова Байдена о встречах с умершими лидерами не являются необычными

Оговорки президента США Джо Байдена о встречах с уже умершими лидерами Франции и Германии не являются чем-то необычным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что другие лидеры в их сообществах или избранные представители власти делали то же самое. «Так что это не является необычным», — прокомментировала она.

Ранее Джо Байден перепутал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявив о разговоре с покойным главой правительства Германии Гельмутом Колем.

6 февраля американский глава уже заявил о недавнем разговоре с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, перепутав его с действующим лидером Эммануэлем Макроном. Инцидент также произошел во время саммита G7.