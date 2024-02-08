Байден рассказал о разговоре с покойным канцлером Германии

Bloomberg: Байден перепутал канцлера ФРГ Меркель с Колем

Президент США Джо Байден перепутал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявив о разговоре с покойным главой правительства Германии Гельмутом Колем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инцидент произошел во время выступления перед донорами Демократической партии, когда американский лидер рассказывал о состоявшемся в 2021 году диалоге с Меркель на саммите G7 в Великобритании. В частности, они обсуждали события 6 февраля 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Однако американский лидер перепутал личности немецких канцлеров.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы вы взяли в руки лондонскую "Таймс" и узнали, что тысяча человек выломала двери британского парламента (...) отказывая новому премьер-министру во вступлении в должность?» — рассказал американский лидер.

Ранее Байден уже заявил о недавнем разговоре с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, перепутав его с действующим лидером Эммануэлем Макроном. Инцидент также произошел во время саммита G7.