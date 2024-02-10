Трамп предрек теракты в США из-за мигрантов

Трамп: США в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страну в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты. Это может произойти из-за проникновения на территорию США большого числа нелегальных мигрантов. С таким заявлением Трамп выступил перед своими сторонниками в Южной Каролине, сообщает ТАСС.

Как считает бывший хозяин Белого дома, в США попали люди, которых тут быть не должно. «В нашу страну проникают люди, которые могут создать огромные проблемы», — сказал Трамп.

Ранее в феврале с критикой миграционной политики нынешней администрации Белого дома выступил миллиардер Илон Маск. «Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку [для нелегальных мигрантов]», — написал бизнесмен в соцсетях.