Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:22, 6 февраля 2024Мир

Маск раскритиковал миграционную политику администрации Байдена

Маск: администрация Байдена расстилает красную дорожку для нелегальных мигрантов
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал миграционную политику администрации президента США Джо Байдена. Об этом он написал на своей странице с социальной сети Х.

«Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку [для нелегальных мигрантов]», — подчеркнул бизнесмен.

27 января стало известно, что Байден согласился ужесточить миграционную политику. Он пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что существуют разные определения того, что означает закрытие границ.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил об угрозе терактов в Соединенных Штатах из-за нелегальных мигрантов. По его словам, никогда прежде ситуация на южной границе не была такой опасной. Политик призвал закрыть границу и отметил, что плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

      Названа возможная причина планируемой отставки Залужного

      Туристка описала поездку в город России фразой «не демонстрируйте дорогие вещи»

      Маск раскритиковал миграционную политику администрации Байдена

      Работа российских «Панцирей» в зоне СВО вызвала восторг на Ближнем Востоке

      В Великобритании объяснили решение передать Украине танки Challenger 2

      Супермодель Хайди Клум рассмешил пенис в попкорне во время свидания

      Женщины вспомнили самые мерзкие личные сообщения от незнакомцев

      В Раде высмеяли слова Зеленского насчет украинских властей

      США нанесли новый удар по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше