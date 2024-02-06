Маск раскритиковал миграционную политику администрации Байдена

Маск: администрация Байдена расстилает красную дорожку для нелегальных мигрантов

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал миграционную политику администрации президента США Джо Байдена. Об этом он написал на своей странице с социальной сети Х.

«Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку [для нелегальных мигрантов]», — подчеркнул бизнесмен.

27 января стало известно, что Байден согласился ужесточить миграционную политику. Он пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что существуют разные определения того, что означает закрытие границ.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил об угрозе терактов в Соединенных Штатах из-за нелегальных мигрантов. По его словам, никогда прежде ситуация на южной границе не была такой опасной. Политик призвал закрыть границу и отметил, что плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.