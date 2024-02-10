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16:24, 10 февраля 2024Россия

Украина потеряла восемь складов боеприпасов за неделю

Минобороны сообщило об уничтожении восьми складов боеприпасов ВСУ за неделю

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины потеряли за прошедшую неделю как минимум восемь складов с боеприпасами. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, все они были уничтожены российской оперативно-тактической авиацией, беспилотниками или ударами артиллерии.

«За прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300», — добавили в министерстве.

Ранее Минобороны также сообщило об уничтожении 488 украинских беспилотников в период с 4 по 10 февраля. Кроме того, были сбиты 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».

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      Алевтина Запольская
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