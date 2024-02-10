В Германии заявили об опасных последствиях наступления Израиля на юг Газы

Глава МИД ФРГ Бербок: наступление Израиля на Рафах станет гуманитарной бедой

Наступление Армии обороны Израиля на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа, повлекло бы за собой гуманитарную катастрофу. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок, ее слова приводит ТАСС.

В результате военного столкновения пострадали бы множество мирных жителей, посетовала она. Израильские военные должны защитить себя от террористических действий представителей палестинской радикальной группировки ХАМАС, но при этом обязаны максимально облегчить страдания гражданского населения Газы. «Люди в Газе не могут раствориться в воздухе», — заявила Бербок.

Она также добавила, в настоящее время обеим сторонам (ХАМАС и Армии обороны Израиля) необходимо договориться о прекращении боевых действий, чтобы обеспечить освобождение заложников. Ради обсуждения этой темы Бербок отправится в Израиль. «Я снова обсужу путь к этому на следующей неделе в Израиле», — заключила глава МИД ФРГ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации мирного населения из Рафаха.

Речь идет о перемещении в общей сложности более миллиона представителей гражданского населения из опасного региона. Намерение Нетаньяху было продиктовано началом скорого наступления израильской армии на город Рафах, в котором, по его словам, продолжают находиться четыре батальона ХАМАС.

