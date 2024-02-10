Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирного населения из Рафаха

Нетаньяху поручил представить план эвакуации Рафаха из-за угрозы вторжения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации более миллиона человек из города Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет CNN со ссылкой на канцелярию премьера.

Нетаньяху заявил, что план эвакуации мирного населения Рафаха необходимо разработать из-за надвигающейся угрозы наземного вторжения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам политика, в городе продолжают находиться четыре батальона радикального палестинского движения ХАМАС, и операция по их уничтожению невозможна, пока в зоне боевых действий находятся люди.

«Именно поэтому премьер-министр поручил ЦАХАЛ и службам безопасности представить кабинету министров двойной план — как эвакуации населения, так и ликвидации батальонов ХАМАС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте канцелярии Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, содержащиеся в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. По словам Нетаньяху, для урегулирования ситуации необходимо провести переговоры, однако, как утверждает премьер, палестинская сторона не предпринимает соответствующих шагов.