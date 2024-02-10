Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 10 февраля 2024Мир

Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирного населения из Рафаха

Нетаньяху поручил представить план эвакуации Рафаха из-за угрозы вторжения
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации более миллиона человек из города Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет CNN со ссылкой на канцелярию премьера.

Нетаньяху заявил, что план эвакуации мирного населения Рафаха необходимо разработать из-за надвигающейся угрозы наземного вторжения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам политика, в городе продолжают находиться четыре батальона радикального палестинского движения ХАМАС, и операция по их уничтожению невозможна, пока в зоне боевых действий находятся люди.

Материалы по теме:
Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Весеннее обострение.Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
13 мая 2021
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022

«Именно поэтому премьер-министр поручил ЦАХАЛ и службам безопасности представить кабинету министров двойной план — как эвакуации населения, так и ликвидации батальонов ХАМАС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте канцелярии Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, содержащиеся в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. По словам Нетаньяху, для урегулирования ситуации необходимо провести переговоры, однако, как утверждает премьер, палестинская сторона не предпринимает соответствующих шагов.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

      На Алтае произошло землетрясение

      Олимпийская чемпионка по биатлону оценила международные турниры без россиян

      Венесуэла отправила военную технику к границе спорной с Гайаной территории

      Россияне начали массово уезжать из Антальи из-за роста цен на жилье

      В Германии заявили об опасных последствиях наступления Израиля на юг Газы

      Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах

      Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа в «Пиратов Карибского моря»

      Глава Минобороны еще одной страны призвал готовиться к войне с Россией

      На Украине сняли с должности первого замминистра обороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше