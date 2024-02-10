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10:06, 10 февраля 2024Экономика

В МИД заявили о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

МИД: изучаются возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежной инфраструктуры. Об этом заявили в МИД, пишет РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали итоговое заявление Евросоюза, принятое в начале февраля. В нем было утверждено предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов для финансирования помощи Украине.

«Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро», — отметили в МИД.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявляла, что государствам выгодно наличие в мировой финансовой системе двух условных SWIFT: это создаст конкуренцию на рынке, и страны Запада могут потерять свою монополию.

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      Анастасия Шейкина
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