В Минобороны сообщили о крупных потерях ВСУ за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 140 военных. Об крупных потерях украинской стороны ТАСС рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.
Потери понесла 63-я механизированная бригада во время неудачного наступления на червонодибровском участке, сообщил Савчук. «Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 „Акация“ и 122-миллиметровая гаубица Д-30», — рассказал он.
Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю по объектам ВПК Украины был нанесен 31 групповой удар. Использовалось высокоточное оружие, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными беспилотники.