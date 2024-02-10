В Минобороны сообщили о крупных потерях ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 140 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 140 военных. Об крупных потерях украинской стороны ТАСС рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

Потери понесла 63-я механизированная бригада во время неудачного наступления на червонодибровском участке, сообщил Савчук. «Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 „Акация“ и 122-миллиметровая гаубица Д-30», — рассказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю по объектам ВПК Украины был нанесен 31 групповой удар. Использовалось высокоточное оружие, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными беспилотники.