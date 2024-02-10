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06:13, 11 февраля 2024Бывший СССР

В Минобороны сообщили о крупных потерях ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 140 военных

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 140 военных. Об крупных потерях украинской стороны ТАСС рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

Потери понесла 63-я механизированная бригада во время неудачного наступления на червонодибровском участке, сообщил Савчук. «Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 „Акация“ и 122-миллиметровая гаубица Д-30», — рассказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю по объектам ВПК Украины был нанесен 31 групповой удар. Использовалось высокоточное оружие, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными беспилотники.

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      Марина Совина
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