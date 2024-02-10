Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Минобороны: за неделю нанесен 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, такая информация содержится в сводке Минобороны в Telegram-канале ведомства.

Также наносились удары по сосредоточениям вражеских войск и иностранных наемников. В ходе ударов применялось высокоточное оружие, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными беспилотники.

«Цели ударов — достигнуты», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла как минимум восемь складов боеприпасов за неделю.