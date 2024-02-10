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01:38, 11 февраля 2024Россия

Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Минобороны: за неделю нанесен 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, такая информация содержится в сводке Минобороны в Telegram-канале ведомства.

Также наносились удары по сосредоточениям вражеских войск и иностранных наемников. В ходе ударов применялось высокоточное оружие, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными беспилотники.

«Цели ударов — достигнуты», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла как минимум восемь складов боеприпасов за неделю.

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      Марина Совина
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