Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны: за неделю нанесен 31 групповой удар по объектам ВПК УкраиныСюжетРакетные удары по Украине:
Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, такая информация содержится в сводке Минобороны в Telegram-канале ведомства.
Также наносились удары по сосредоточениям вражеских войск и иностранных наемников. В ходе ударов применялось высокоточное оружие, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными беспилотники.
«Цели ударов — достигнуты», — рассказали в оборонном ведомстве.
Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия потеряла как минимум восемь складов боеприпасов за неделю.