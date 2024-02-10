В НАТО призвали готовиться к затяжной конфронтации с Россией

Генсек Столтенберг: НАТО нужно подготовиться к конфронтации с РФ на десятилетия

НАТО необходимо подготовиться к затяжной конфронтации с Россией: противостояние может продлиться десятилетия. Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

При этом в НАТО не стремятся к полноценной войне с Россией, уточнил он. «Однако мы должны подготовиться к противостоянию, которое может продлиться десятилетия», — заявил Столтенберг.

В рамках качественной подготовки к длительному противостоянию с Россией необходимо увеличить объемы заказов для европейских оборонных предприятий. При этом реализация действующих соглашений должна проходить в ускоренном режиме, заключил генсек НАТО.

При этом в Североатлантическом альянсе не исключают возможности полноценной войны с Россией в среднесрочной перспективе. В частности, ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что открытое противостояние с Москвой может начаться в ближайшие три-пять лет. При этом скандинавская страна, по его мнению, вряд ли подвергнется прямому нападению со стороны России, но может столкнуться с угрозой гибридных атак.