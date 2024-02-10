Экс-депутат ЕП Корвин-Микке: ненависть не дает Польше адекватно принимать Россию

Экс-депутат польского сейма и Европарламента (ЕП) Януш Корвин-Микке в статье для издания Myśl Polska назвал причиной неадекватного восприятия России слепую ненависть и русофобию поляков.

«У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты», — заявил политик.

По его словам, Польша совершила ошибку, поддержав президента Украины Виктора Ющенко. Корвин-Микке пояснил, что Варшава была готова стерпеть ярого антипольского политика, если он выступал против Москвы.

Экс-депутат также раскритиковал отношение поляков к решению президента России Владимира Путина по Крыму. Он выразил мнение, что в 2014 году у него не было иного решения, кроме как «защитить население от неизбежного украинского вторжения».

«Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги», — сказал Корвин-Микке, добавив, что подобная неадекватная ненависть, как у поляков, даже не снилась России.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что худшего варианта конфликта Запада и России еще можно избежать.

