В России завершили регистрацию кандидатов на выборах президента

ЦИК завершил регистрацию кандидатов на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

За пост поборются четверо кандидатов: самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

9 февраля в ЦИК утвердили текст в избирательных бюллетенях. Кандидаты на пост президента будут размещены в алфавитном порядке.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Впервые в российской истории голосование на выборах главы государства будет длиться несколько дней. В 29 регионах страны также будет доступно дистанционное голосование.