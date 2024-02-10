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01:02, 11 февраля 2024Россия

В России завершили регистрацию кандидатов на выборах президента

ЦИК завершил регистрацию кандидатов на выборах президента России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

За пост поборются четверо кандидатов: самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

9 февраля в ЦИК утвердили текст в избирательных бюллетенях. Кандидаты на пост президента будут размещены в алфавитном порядке.

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Президентские выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Впервые в российской истории голосование на выборах главы государства будет длиться несколько дней. В 29 регионах страны также будет доступно дистанционное голосование.

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      Марина Совина
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