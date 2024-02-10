Среда обитания
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18:27, 10 февраля 2024Среда обитания

В российской школе на детей обрушился потолок

В результате обрушения потолка в адыгейской школе пострадал ребенок

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На учеников школы №25 в поселке Энем, Республика Адыгея, частично обрушился потолок. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Республике Адыгея.

«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении. Отмечается, что по факту случившегося будет проведена проверка.

Ране сообщалось, что в Махачкале (Дагестан) выявили пять случаев заболевания свинкой (паротитом) среди учеников младшей школы из-за родителей-антипрививочников.

Отмечалось, что инфекцию принес заболевший ребенок, который и заразил других сверстников. В результате всех непривитых детей отстранили от занятий, а тем, кто контактировал с больными, срочно начали делать прививки.

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      Варвара Кошечкина
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