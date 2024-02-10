В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев

Сенатор Пол: законопроект о помощи Украине является оскорблением американцев

Законопроект о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине является прямым оскорблением американцев, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол на своей странице в соцсети X.

Он возмутился тем фактом, что Вашингтон хочет передать Украине 300 миллионов долларов на охрану ее границ, но в то же время игнорирует миграционный кризис на южной границе США. «Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца», — написал Пол.

Ранее в Сенате Конгресса США заблокировали законопроект о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине и разрешении кризиса на границе с Мексикой.