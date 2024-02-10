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12:10, 10 февраля 2024Мир

В США признали ошибки в подходе к конфликту в Газе

NYT: администрация США признала ошибки в подходе к конфликту в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Администрация США признала ошибки в подходе к конфликту, который начался в секторе Газа. Об этом на закрытых встречах с американцами арабского происхождения заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, пишет The New York Times (NYT).

«Мы отлично знаем, что с 7 октября мы допустили оплошности в том, как реагировали на этот кризис», — цитирует издание слова чиновника. Файнер также выразил сомнение в том, что правительство Израиля хочет делать «значимые шаги» на пути к обретению Палестиной государственности.

В администрации США считают, что для создания палестинского государства важно будет установление официальных дипотношений между Израилем и Саудовской Аравией. Для этого, по мнению Файнера, будут нужны политические жертвы от обеих стран.

Ранее сенат Конгресса США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине, Тайваню и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов. На повестку грядущего заседания вынесли лишь вопрос о выделении средств другим государствам без ассигнований для охраны границы США.

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      Анастасия Шейкина
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