В США раскрыли сроки исчерпания запасов снарядов для систем ПВО Украины

NYT: у ВСУ могут закончиться запасы снарядов для систем ПВО к марту 2024 года

Внутренние запасы снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут закончиться к марту 2024 года, если поставки западных вооружений прекратятся. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на прогнозы чиновников США.

Без пополнения запасов снарядов продолжать длительную оборону города Авдеевка станет крайне трудно. В этом плане решающее значение будут иметь поставки для систем ПВО, работоспособность которых играет ключевую роль в защите гражданского населения от ракетных обстрелов.

Возможность пополнения запасов будет во многом зависеть от выделения нового пакета финансовой помощи со стороны властей США. Без новых поставок снарядов для систем ПВО Украина «сможет продержаться только до следующего месяца», пришли к выводу аналитики.

Ранее в Сенате США проголосовали за начало обсуждения законопроекта о поддержке Израиля, Тайваня и Украины на общую сумму в 95,3 миллиарда долларов. Часть этих средств, как считают аналитики, могла бы пойти на закупку снарядов для украинских систем ПВО.