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07:00, 11 февраля 2024Путешествия

Россиянам назвали выгодные зарубежные туристические направления в 2024 году

Аналитик Мкртчян назвал ОАЭ выгодным туристическим направлением в 2024 году

Фото: Unsplash

Самыми выгодными зарубежными туристическими направлениями в этом году станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал россиянам наиболее привлекательные для отпуска страны.

«В прошлом году наметилась тенденция, и она перейдет на этот год — это Арабские Эмираты. (…) Многие россияне, кому не по карману Турция, будут выбирать ОАЭ, в частности в летние месяцы. В июле, августе и сентябре аналогичные отели аналогичной звездности ОАЭ будут дешевле, чем турецкие. Продолжится тенденция на недорогую Кубу. К сожалению, пока рейсы летают только из Москвы и Петербурга. Но тем не менее Куба останется достаточно привлекательным направлением, и россияне будут летать и в летний период на Кубу», — сказал аналитик.

По-прежнему Турция остается дорогой для россиян. Турция, к сожалению, не снижает цены, а некоторые отели даже повышают их, поэтому сохранится прошлогодняя тенденция сокращения количества россиян, выбирающих Турцию для отдыха

Алексан Мкртчянвице-президент Альянса туристических агентств России

Чтобы отдохнуть в Турции недорого, лучше ехать в марте, апреле, мае и первой половине июня. Однако после и до конца сентября эта страна будет достаточно дорогим направлением, отметил Мкртчян.

Подорожавшая Турция во многом изменила предпочтения россиян в летний период. Раньше трудно было представить себе большое количество рейсов летом в ОАЭ, на Кубу, в Таиланд. В этом году это все будет

Алексан Мкртчянвице-президент Альянса туристических агентств России

К концу года наметится тенденция на снижения цен на азиатские направления. Это связано с возможным запуском чартерных рейсов, объяснил собеседник «Ленты.ру».

«Будет дешеветь Китай, но это случится ближе к концу года. Начиная с октября, я прогнозирую резкое увеличение количества рейсов в Хайнань, полетят чартеры. Также мы ждем удешевления по Вьетнаму, чартеры где-то тоже с октября полетят», — добавил он.

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По мнению специалиста, остальные направления останутся примерно на том же уровне. Ранее россиянам назвали бюджетные направления для поездок на февральские выходные.

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