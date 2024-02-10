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07:01, 10 февраля 2024Россия

Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Минобороны: минометчики ЗВО уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Фото: Unsplash

Минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что один из расчетов «Ноны-М1» уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с находившимися там солдатами. Минометчики нанесли удар по объекту во время попытки украинских военных атаковать рубежи российской обороны.

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      Марина Совина
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