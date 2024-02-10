Российский истребитель Су-35С уничтожил украинский комплекс С-300 под Купянском

МО РФ: истребитель Су-35С уничтожил украинский комплекс С-300 под Купянском

Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что пилот при выполнении боевой задачи по сопровождению группы бомбардировщиков на купянском направлении обнаружил радиолокационное излучение с подконтрольной украинским военным территории. Летчик запустил ракету «воздух — РЛС» (радиолокационная система) по цели.

«По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ», — рассказали в Минобороны. Там добавили, что после запуска управляемой ракеты радиолокационное излучение исчезло, в дальнейшем оно не обнаруживалось.

Пилот Су-35С, представленный Минобороны как Иван, рассказал, что при следовании на боевом курсе он обнаружил ЗРК противника. После доклада на командный пункт он произвел пуск ракеты, данные объективного контроля после полета подтвердили поражение комплекса.

Ранее в МО РФ рассказали, что десантники группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Также подразделения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт» поразили танк.