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05:46, 10 февраля 2024Мир

Захарова заявила об утрате навыка ведения дипломатии на Западе

Захарова заявила об утрате профессионального навыка ведения дипломатии на Западе
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Дипломатия как профессия утрачена на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению представителя российского министерства иностранных дел, набор на дипломатическую службу в Соединенных Штатах осуществляется не путем конкуренции в профессиональной среде. Она считает, что дипломатов выбирали по итогу «политических дрязг, в том числе путем вклада в предвыборную кампанию чисто финансово».

«То есть если человек заплатил деньги. После того, как побеждает та или иная партия или президент, его назначают послом в ту или иную страну пропорционально финансовой поддержке всей предвыборной компании», — объяснила она. По мнению Захаровой, то же самое происходит и на среднем уровне.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе разучились применять классическую дипломатию.

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      Марина Совина
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