Захарова заявила об утрате навыка ведения дипломатии на Западе

Захарова заявила об утрате профессионального навыка ведения дипломатии на Западе

Дипломатия как профессия утрачена на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению представителя российского министерства иностранных дел, набор на дипломатическую службу в Соединенных Штатах осуществляется не путем конкуренции в профессиональной среде. Она считает, что дипломатов выбирали по итогу «политических дрязг, в том числе путем вклада в предвыборную кампанию чисто финансово».

«То есть если человек заплатил деньги. После того, как побеждает та или иная партия или президент, его назначают послом в ту или иную страну пропорционально финансовой поддержке всей предвыборной компании», — объяснила она. По мнению Захаровой, то же самое происходит и на среднем уровне.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе разучились применять классическую дипломатию.

