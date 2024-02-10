Раскрыт план США по «капитуляции» на Украине

Немецкий бизнесмен Дотком: Байден заставит Зеленского воевать до выборов в США

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предположил, каким образом будет развиваться конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком раскрыо план США по «капитуляции» на Украине и допустил, что американский президент Джо Байден заставит украинского коллегу Владимира Зеленского воевать с Россией до выборов главы государства в ноябре 2024 года.

«Байден знает, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Капитуляция — это формальность. Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США», — отметил бизнесмен.

Предприниматель призвал республиканцев не допустить выделения нового пакета помощи Украине, чтобы сохранить жизни граждан республики. «60 миллиардов долларов для Украины чисто ради выборов», — отметил он.

Ранее сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю объемом 95 миллиардов долларов без выделения денег на охрану границ. Теперь инициативу вынесут на общее голосование для принятия в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит Палата представителей.