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01:48, 10 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил в США поставки дальнобойных ракет ATACMS

Зеленский не договорился с конгрессменами о поставке Киеву дальнобойных ATACMS
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS, но договориться об этом не смог. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Как указал украинский политик, он поднял «критический вопрос» — выделение Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительной помощи. Как уточнил Зеленский, на встрече также обсуждалось предоставление систем противовздушной обороны (ПВО) Patriot.

«И третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России способны глушить системы наведения баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) и снарядов реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые используют ВСУ.

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      Марина Совина
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