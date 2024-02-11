Бузова ответила на обвинения экс-продюсера Лободы в вечном пьянстве

Бузова отвергла обвинения Крапивиной в пьянстве и объяснила их ревностью

Певица и телеведущая Ольга Бузова опровергла обвинения в свой адрес бывшего продюсера певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, которая заявила об алкогольной зависимости экс-участницы шоу «Дом-2». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее Крапивина заявила, что певица любит выпить по утрам и находится в «вечно пьяном» состоянии.

Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что не следит за действиями Крапивиной. При этом до нее дошли слухи о высказываниях продюсера. «Хочется верить, что с ее стороны это просто ревность за то, что она со мной не работает», — добавила Бузова.

Чтобы подтвердить свои слова, Бузова дыхнула на журналистов. Репортеры сообщили, что алкоголем от нее не пахло.

Ранее Бузова опубликовала снимок без одежды. На фотографии тело певицы прикрыто полотенцем, еще одно обмотано вокруг ее головы.