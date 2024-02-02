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18:42, 2 февраля 2024Ценности

Ольга Бузова снялась без одежды и макияжа

Фото: @buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала откровенное фото без макияжа. Соответствующая сторис (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя звезда предстала сидя на массажном столе без одежды. При этом она прикрылась белым махровым полотенцем. Кроме того, на фото видно, что знаменитость отказалась от макияжа.

Среди прочего, Бузова надела на голову еще одно полотенце, завернув в него мокрые от воды волосы. Помимо этого, она надела черные сланцы и очки.

В декабре канал Fashion TV признал Ольгу Бузову иконой стиля. Телезвезда предстала на красной дорожке премии Fashion New Year Awards 2023 в полупрозрачном сияющем кейпе (накидке без рукавов свободного кроя) черного цвета. Также она надела перчатки выше локтя и длинные серьги.

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      Екатерина Ештокина
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