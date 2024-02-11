Раскрыты детали готовящегося экс-лидером Бразилии госпереворота

FT: полиция Бразилии выяснила детали госпереворота, который готовил Болсонару

В госперевороте экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару были замешаны несколько высокопоставленных военных. Такие детали заговора раскрыла бразильская полиция, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, целью был недопуск вступления в должность Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Кроме того, планы включали задержание главы ЦИК Александра де Мораеса, судьи Верховного суда Гильмара Мендеса и председателя Сената Родриго Пачеко.

Данные действия поддерживал ряд ключевых офицеров армии, говорится в статье FT. Как выяснили полицейские, высокопоставленные военные готовы были развернуть «войска на местах» в соответствии с планом.

Ранее стало известно, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке государственного переворота.