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23:44, 11 февраля 2024Экономика

Джефф Безос продал акции Amazon на два миллиарда долларов

Forbes: Джефф Безос продал акции Amazon на два миллиарда долларов
Джефф Безос

Джефф Безос. Фото: Michael M. Santiago / Reuters

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на два миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Акции Amazon 2 февраля выросли на 7,87 процента, до 171,81 доллара за лот. Отмечается, что миллиардеру принадлежит около 10 процентов акций Amazon — 976 миллионов. Из них он продал около одного процента — 12 миллионов акций.

По данным издания, Безос продает ценные бумаги компании впервые более чем за два года. Это происходит на фоне переезда основателя Amazon в Майами, где благоприятные условия налогообложения.

В декабре сообщалось, что Безос приобрел четыре особняка. Общая стоимость обнаруженной недвижимости миллиардера составляет 45 миллионов долларов. Один особняк стоил 37,5 миллиона долларов. В придачу к дому миллиардер получил 300 футов береговой линии.

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      Марина Совина
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