Forbes: Джефф Безос продал акции Amazon на два миллиарда долларов

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на два миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Акции Amazon 2 февраля выросли на 7,87 процента, до 171,81 доллара за лот. Отмечается, что миллиардеру принадлежит около 10 процентов акций Amazon — 976 миллионов. Из них он продал около одного процента — 12 миллионов акций.

По данным издания, Безос продает ценные бумаги компании впервые более чем за два года. Это происходит на фоне переезда основателя Amazon в Майами, где благоприятные условия налогообложения.

В декабре сообщалось, что Безос приобрел четыре особняка. Общая стоимость обнаруженной недвижимости миллиардера составляет 45 миллионов долларов. Один особняк стоил 37,5 миллиона долларов. В придачу к дому миллиардер получил 300 футов береговой линии.