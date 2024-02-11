В США указали на «новый фронт напряженности» с Китаем

WSJ: база в Африке стала «новым фронтом напряженности» США и Китая

У напряженности между США и Китаем появился новый фронт, им стала военно-морская база в Африке. На это указала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что Пекин ведет закулисную кампанию по поиску места для военно-морской базы на западном берегу Африки. Одновременно с этим Вашингтон на протяжении двух лет прилагает усилия, чтобы не допустить этого. «Каждый раз, когда китайцы начинают совать нос в дела прибрежной африканской страны, мы начинаем беспокоиться», — рассказал WSJ высокопоставленный американский чиновник.

Собеседники издания подчеркнули, что США побеждают в этой битве. В частности, ни одна страна Африки, чья территория выходит к Атлантическому океану, не договорилась с Китаем о базе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о зависимости Вашингтона и Пекина друг от друга. Он добавил, что в США четко понимают «конкурентную структурную динамику» отношений с КНР. По словам Салливана, Белый дом ожидает, что Китай станет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем.