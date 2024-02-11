Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 11 февраля 2024Мир

В США указали на «новый фронт напряженности» с Китаем

WSJ: база в Африке стала «новым фронтом напряженности» США и Китая

Фото: Brian Snyder / Reuters

У напряженности между США и Китаем появился новый фронт, им стала военно-морская база в Африке. На это указала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что Пекин ведет закулисную кампанию по поиску места для военно-морской базы на западном берегу Африки. Одновременно с этим Вашингтон на протяжении двух лет прилагает усилия, чтобы не допустить этого. «Каждый раз, когда китайцы начинают совать нос в дела прибрежной африканской страны, мы начинаем беспокоиться», — рассказал WSJ высокопоставленный американский чиновник.

Собеседники издания подчеркнули, что США побеждают в этой битве. В частности, ни одна страна Африки, чья территория выходит к Атлантическому океану, не договорилась с Китаем о базе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о зависимости Вашингтона и Пекина друг от друга. Он добавил, что в США четко понимают «конкурентную структурную динамику» отношений с КНР. По словам Салливана, Белый дом ожидает, что Китай станет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о переживаниях матери Сырского из-за назначения его главкомом ВСУ

      В США указали на «новый фронт напряженности» с Китаем

      В Одесской области раздались взрывы

      В США объяснили угрозы в адрес Карлсона из-за интервью с Путиным

      В России завершили регистрацию кандидатов на выборах президента

      На Украине пожаловались на использование Starlink российскими военными

      Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевой

      Появились данные о состоянии пострадавших при взрыве в Элисте

      Застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей

      Apple удалила из iOS важную функцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше