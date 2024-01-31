Советник Байдена заявил о зависимости США и Китая друг от друга

Джейк Салливан: США и Китай зависят друг от друга с экономической точки зрения

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о зависимости Вашингтона и Пекина друг от друга. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты и Китай зависят друг от друга с экономической точки зрения, а также имеют общие интересы в решении международных проблем и снижении риска конфликта.

Советник Джо Байдена добавил, что в США также четко понимают «конкурентную структурную динамику» отношений с КНР. По его словам, Белый дом ожидает, что Китай станет значимым игроком на мировой арене в обозримом будущем. «Это означает, что даже несмотря на нашу конкуренцию, нам приходится находить способы жить друг с другом», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США обвиняют Китай в создании угроз безопасности в космосе, чтобы скрыть масштаб собственной опасности. Дипломат, добавил, что США давно злоупотребляют космическими технологиями и отслеживают космические аппараты других стран.