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12:51, 26 января 2024Мир

Китай назвал США самой большой угрозой безопасности в космосе

МИД КНР назвал США самой большой угрозой безопасности в космосе
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Thomas Peter / Reuters

США обвиняют Китай в создании угроз безопасности в космосе, чтобы скрыть масштаб собственной опасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

Ван Вэньбинь прокомментировал доклад Космических сил США, в котором американские военные заявили о разработке Россией и Китаем вооружения для нейтрализации американских спутников. Он назвал это утверждение клеветой США.

«Это не более чем поиск оправдания для расширения своей военной мощи в космосе с целью поддержания своей военной гегемонии», — заявил представитель МИД КНР. Он подчеркнул, что США открыто рассматривают космос как пространство для борьбы и являются самой большой движущей силой милитаризации космоса.

Дипломат, добавил, что США давно злоупотребляют космическими технологиями и отслеживают космические аппараты других стран.

Ранее МИД КНР обвинил США в захвате космических ресурсов. В министерстве отметили, что Вашингтон в своих документах определяет космическое пространство как «территорию для сражений».

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      Юрий Леонов
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