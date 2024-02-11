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17:02, 11 февраля 2024Из жизни

Карл III впервые появился на публике после объявления о его болезни

Король Великобритании Карл III посетил службу в приходской церкви в Норфолке

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, впервые появился на публике после официального объявления о его болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что монарх посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины в графстве Норфолк. 75-летний король прибыл туда вместе с королевой Камиллой и поприветствовал собравшихся.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты. Как пояснили в Букингемском дворце, Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака.

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      Зарина Дзагоева
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