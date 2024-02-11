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21:38, 11 февраля 2024Культура

Концерт «Би-2» отменили в Дубае

Концерт рок-группы «Би-2» отменили в Дубае

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Концерт рок-группы «Би-2» отменили в Дубае. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.

Выступление было запланировано на 17 февраля. «Деньги за билеты будут возвращены Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты», — говорится в сообщении.

Ранее вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал фото и видео, сделанные во время заключения в тайской тюрьме. На размещенных музыкантом кадрах видно, что в камерах отсутствуют кровати — участники группы и другие заключенные лежат на полу на пледах.

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      Марина Совина
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